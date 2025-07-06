Argiros'un biletleri tükendi, gelir öğrencilere verilecek

Yunanistan’ın önde gelen sanatçılarından Konstantinos Argiros, 9 Temmuz'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde hayranlarıyla ilk kez bir araya gelecek.

Biletleri tükenen 'First Time in Türkiye!' sloganıyla gerçekleştirilecek, Özel Zapyon Rum Okulu’nun 150. yılı anısına düzenlenen konserden elde edilen gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak. Modern ışık tasarımları, geleneksel melodiler ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Argiros, dinleyicilerle kurduğu samimi bağ ile tanınıyor.

Atina'da 1986'da dünyaya gelen Konstantinos Argiros, küçük yaşlarda müzikle tanıştı ve piyano, gitar ile bouzouki gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrendi. Üniversite döneminde müzikoloji ve tıbbi radyoloji alanlarında eğitim alan Argiros, müziğe olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürerek 2008 yılında sahne hayatına adım attı.

İlk albümü "Osa Niotho" (Hissettiklerim) ile dinleyicilerin dikkatini çeken sanatçı, "Ela Pio Konta", "Ti Na To Kano", "Ksimeromata", "Athina Mou" ve "Pagos" adlı şarkılarıyla Yunanistan'daki radyolarda uzun süre zirvede kaldı. 2018'de yayımladığı "To Kati Parapano" adlı albümü, dört platin plak ile ödüllendirildi.

Sanatçı, geçen yıldan itibaren uluslararası müzik sahnesinde daha aktif rol alma hedefi doğrultusunda konser programını genişletti ve İstanbul konserini bu sürecin önemli bir durağı olarak belirledi. Argiros, yakın zamanda da dünyaca ünlü müzik grubu Gipsy King ile düet yaptı.