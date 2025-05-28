Arhavi'deki HES projesi için keşif günü belli oldu: "2 vadi tehdit altında"

Artvin’in Arhavi ilçesinde yapımı planlanan Çamlıca HES projesine ilişkin verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan davada keşif tarihi belirlendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan davacı avukat Bedrettin Kalın, 30 Mayıs 2025 tarihinde Arhavi'de keşif yapılacağını duyurdu.

Arhavi’nin Durguna Vadisi’nde ‘Çamlıca HES’ adıyla bir hidroelektrik santral projesi yapılmak istendiğini anımsatan Kalın, ÇED olumlu kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davada 30 Mayıs'ta keşif yapılacağını vurguladı.

Kalın, "Arhavi halkının bu projeye karşı duyarlılık göstermesini ve keşif günü yanımızda olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde yalnızca Durguna Vadisi'ni değil, Mençuna Vadisi'ni ve tarihi Çifteköprü’yü de bir bütün olarak kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"BİR VADİDEN FAZLASI GİDİYOR"

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Durguna Vadisi, Çifteköprü'nün iki vadisinden biridir. Çifteköprü'nün hemen üst kısmında başlayan bu iki vadi, biri Mençuna Vadisi, diğeri Durguna Vadisi olmak üzere ayrılır. Durguna Vadisi üzerinde hâlihazırda yaklaşık 4-5 adet regülatör ve HES projesi bulunmakta. Ancak bu projelerle yetinilmedi; vadide yeni projeler planlandı ve bazıları hayata geçirildi. Dolayısıyla bir vadinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Arhavi halkının bu projeye karşı duyarlılık göstermesini ve keşif günü yanımızda olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde yalnızca Durguna Vadisi'ni değil, Mençuna Vadisi'ni ve tarihi Çifteköprü’yü de bir bütün olarak kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu bilinçle hareket ederek, keşif günü desteğinizi bekliyoruz."