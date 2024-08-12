Arhavi maden mücadelesine SOL Parti’den destek ziyareti

Haber Merkezi

Cengiz Holding'in Artvin’in Arhavi ilçesinde 2 bin hektarlık alanı kapsayan ve 10 köyü içine alan maden projesi ile mücadele sürüyor. SOL Parti MYK üyeleri Alper Taş ve Bülent Forta, önceki gün Arhavi'ye giderek halkla buluştu, bilgi alışverişinde bulundu. Buluşmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ve Cemalettin Küçük de katıldı.

Projenin yaşam alanlarını, köylerini yok etme projesi, kendilerine açılmış bir savaş olduğunu dile getiren Arhavililer, halka dönük bilgilendirme toplantılarına devam ettiklerini, etkili eylemlere hazırlandıklarını ne olursa olsun topraklarını koruyacaklarını söyledi. Yüzde 80'i maden projesi kapsamında olan Artvin’de tek tek yerel mücadelelerin ötesinde birleşik ortak bir mücadeleyle başarının mümkün olacağı kaydedildi.

10 köyü içine alan yaklaşık 2 bin hektarlık alanı kapsayacak Pilarget Vadisi’ndeki maden arama ihalesini geçen hafta Mehmet Cengiz’in sahibi Eti Bakır 5 milyon TL bedelle kazanmıştı. Bunun ardından halk köylerini korumak için mücadele başlatmıştı.