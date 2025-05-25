Arhavi’de HES ısrarı felaket getirecek: Bilirkişi keşfi 30 Mayıs’ta

İlayda SORKU

Artvin Arhavi’de bulunan Agara Deresi üzerinde yapılmak istenen Çamlıca 1A Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı (HES) projesine karşı açılan davada kritik aşamaya gelindi. Perko Yapı tarafından yapılması planlanan projenin iptali talebiyle açılan davada, mahkeme 30 Mayıs’ta bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi.

Proje bölgede mevcut HES'lerden birine 200 metre, diğerlerine ise 2,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tünel için patlatmaların yapılacağı bölge, en yakın konuta 50, tarihi Çifteköprü'ye ise yalnızca 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Regülatör kurulması planlanan bölge, aynı zamanda orman alanı. Projenin bedeli ise 270 milyon 938 bin 792 TL olarak planlandı.

Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu Sözcüsü Reşat Dindar, projenin geçeceği alanın ekosistemini ve yerleşimleri tehdit ettiğini söyledi. Projenin yalnızca enerji üretimiyle sınırlı olmadığını, çok yönlü bir yıkım süreci başlatacağını ifade eden Dindar, bilirkişi keşfi öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Mahkeme süreci 30 Mayıs’ta yapılacak bilirkişi keşfiyle devam ediyor. Keşifte projeye olumlu görüş verilmesi için insanın tamamen satılmış olması lazım. Boğaza HES yapılsın, maden yapılsın diyecek insanın çıldırmış olması lazım.”

Projenin hayata geçirileceği yerin Doğu Karadeniz’in en uzun kanyonlarından biri olduğunu vurgulayan Dindar, “Bu proje kapsamında 170 santim çapında boru taş bir yola gömülecek. Bu taş yol dinamitlerle patlatılacak. Bizim arazilerimiz de köylerimiz de dik ve heyelana müsait. Dolayısıyla bu proje resmen bir cinayet. Derede su kalmayacak. Buradaki derelere de ırmaklara da göz diktiler, doymuyorlar. Halkın ciddi bir tepkisi var çünkü proje bir felaket” diye konuştu.

HES’LER BİRBİRİNİ TAKİP EDİYOR

Arhavi’de başka bir şirketin Çamlıca 2 Regülatörü ve HES için Bakanlığa başvurduğuna dikkat çeken Dindar, “Bu HES’ler ardışık sırayla gidiyor, bizim boğazımızı mahvetmeyi kafaya koymuşlar. Eğer biz bu ilk projeye bir arada durup ‘dur’ diyemezsek o boğazı unutacağız. Elbette durmaya hiç niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

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10 SORU SORULDU

Mahkeme tarafından atanan 7 kişilik bilirkişi heyeti; çevre, jeoloji, ziraat, biyoloji, orman, inşaat ve harita mühendislerinden oluştu. Bilirkişilerden, projenin doğaya, yerleşim alanlarına, tarım ve orman arazilerine olası etkilerini değerlendirmeleri ve şu 10 başlıkta yanıt vermeleri istendi:

1- Projenin ÇED raporunun yeterli olup olmadığı, çevreye olası etkileri açısından asgari gereklilikleri taşıyıp taşımadığı

2- Etki alanındaki yerleşim yerlerinin belirlenip belirlenmediği

3- Flora-fauna üzerindeki etkiler, heyelan riski, gürültü ve kirlilik yaratıp yaratmayacağı, alınması gereken önlemler

4- Tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetler üzerindeki etkiler

5- Arıcılık ve ziraat açısından alanın uygun olup olmadığı

6- Projenin çevresel etki planlaması ve eksiklikleri

7- HES yapımına başlanması halinde oluşacak riskler ve alınacak önlemler

8- Proje bitince yapılacak arazi ıslah planlarının yeterliliği

9- Projenin turizme, bölge değerlerine olası zararları

10- Keşifte yapılacak gözlemlerin raporlanarak 60 gün içinde mahkemeye sunulması