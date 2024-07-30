Arhavili toprağını Cengiz’e yedirmez

Arhavililer, memleketin dört bir yanını çöle çeviren şirketlere karşı ayağa kalktı. Cengiz Holding'in 10 köyü kapsayacak maden ihalesine karşı yapılan eylemde “Bir avuç insana Arhavi'nin kanını emdirmeyeceğiz" denildi.

Haber Merkezi

Yeşil Karadeniz’i çöle döndüren projelere iktidarın verdiği her onay yeni yıkımları getiriyor. Eşsiz doğasıyla bilinen Artvin’in Arhavi ilçesi bir kez daha yeni talanların hedefinde. HES’ler ve taş ocakları ile zarar gören ilçe şimdi de 10 köyü içine alan yaklaşık 2 bin hektarlık alandaki maden projesi ile karşı karşıya. 10 köyü içine alan yaklaşık 2 bin hektarlık alanı kapsayacak Pilarget Vadisi’ndeki maden arama ihalesini geçen hafta Mehmet Cengiz’in sahibi Eti Bakır 5 milyon TL bedelle kazandı.

Bölge halkı dün bir araya gelerek "Cengiz'e geçit vermeyeceğiz" dedi. Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği, Çamlıca Doğa Koruma Derneği, muhalefet partilerinin yöneticileri ve kalabalık bir yurttaş topluluğun katıldığı eylem Arhavi Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı, ilçeyi yok edecek maden projesi protesto edildi.

CENGİZ'E İZİN YOK

Çamlıca Doğa Koruma Derneği’nden Elif Subaş yaptığı konuşmada “Biliyoruz ki Arhavi’nin altı da üstü de çok kıymetli. Yaşam alanlarımızı maden rantçılarına vermemek için buradayız. Geleceğimizi yok edecek olan, maden arama çalışmalarını kabul etmiyoruz. Talancı şirket Cengiz Holding’in Arhavi’yi yok etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Demet Uyanık “Önce sahil yolu yapıp sonra kanser gibi köylerimize saldırmaya başladılar, karşı çıkanlara ‘siz kalkınmaya engel oluyorsunuz’ dediler. HES’ler Kamilet Vadisi’ni paramparça etti. Arhavi’de şu an 5 HES var ama bu ülkede elektrik faturası azalan tek bir yer yok. Hani kalkınacaktık, zenginleşecektik? Biz Arhavi’mizi, evimizi, vadimizi bunun için mi yok ettik? Onların tek derdi, biz yaşam alanlarımızı kaybederken, çok büyümek, daha çok zenginleşmek, daha çok kazanmak” dedi. Çamlıca Doğa Koruma Derneği sözcüsü Reşat Dindar ise şunları söyledi: “Bugün bu eylem emperyalist güçlere karşı, kapitalist sermayeye karşı, çiftçinin, emekçinin, köylünün direnişidir. Bir avuç insan Arhavi’nin kanını emiyor. Yeter artık! Bunlara dur diyecek olan biziz, başka yolumuz yok.”

MAHKEME KARARINA UYMUYOR

Cengiz Holding'in Artvin Cerattepe'deki madeninde yargı kararına rağmen faaliyet sürüyor. Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın, BirGün'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Çevresel Etki Değerlendirme’ (ÇED) olumlu kararı Rize İdare Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla 1 hafta önce iptal edildi. Buna rağmen sahada çalışmalar devam ediyor. Karar göre şirketin 1 ay içerisinde alanı terk etmesi gerekiyor. Valilikle görüşmemizde "Kararın davalı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelmesini bekliyoruz" denildi. Kararın tebliğiyle birlikte 1 aylık süre içerisinde bu faaliyetin durdurulması gerekiyor."