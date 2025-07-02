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Arı sokan taksici öldü

Ajans Haberleri
  • 02.07.2025 13:08
  • Giriş: 02.07.2025 13:08
  • Güncelleme: 02.07.2025 13:08
Kaynak: DHA
Arı sokan taksici öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde arı sokan taksici Hüseyin Karataş (55), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, kırsal Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici Hüseyin Karataş'ı 29 Haziran'da arı soktu. Karataş, kısa bir süre sonra fenalaştı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karataş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karataş'ın arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği belirlendi. Karataş, dün hastanede hayatını kaybetti. (DHA)

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