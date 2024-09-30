Arı sokan TIR şoförü kaza yaptı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan TIR'ın şoförü yaralandı.
Samsun'da aracıyla seyir halindeyken boynunu arı sokan TIR sürücüsü viyadük girişinde aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.
Alınan bilgiye göre, mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı TIR'ı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.
Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan TIR devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.
TIR'ın kasasında bulunan mısır silajları ise yola saçıldı.
TIR sürücüsü seyir halindeyken araç içinde boynunu arı sokması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.
Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.