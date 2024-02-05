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Arıcak’ta okullara kar tatili

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ajans Haberleri
  • 05.02.2024 11:09
  • Giriş: 05.02.2024 11:09
  • Güncelleme: 05.02.2024 11:09
Kaynak: İHA
Arıcak’ta okullara kar tatili

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Elazığ’ın ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla gösteriyor.

Arıcak ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 5 Şubat 2024 pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. 

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