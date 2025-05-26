Arıcılık destekleniyor

Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. İlçede arıcılığı geliştirmek amacıyla dağıtılan kovanlar, üreticilerin ekonomik gücüne katkı sunuyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemek, arıcılığı teşvik etmek amacıyla üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da arı kovanı desteği sağladık. Teknik ekibimiz, dağıttığımız kovanların durumu hakkında incelemelerde bulunuyor. Bal üretiminin ilçemizde artmasını, üreticilerimizin ekonomik olarak güçlenmesini ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın dağıttığımız kovanları alıp üretime kazandırması bizleri de son derece mutlu ediyor. Belediye olarak imkânlarımız ölçüsünde üreticilerimizi desteklemeye yönelik çalışmalarımız sürecek” dedi.

Üreticiler de Yunusemre Belediyesi’nin arıcılığı desteklemesinden memnun. Mehmet Ali Değirmenci, “40 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Bu işi severek yapıyorum çünkü arı olmazsa dünya olmaz. Arıcılığa verilen destekten dolayı belediyemize teşekkür ediyorum” dedi. Fatma Değirmenci de, “Arıcılığı ailemle birlikte yapıyoruz. Bu sayede çocuklarımı okuttum. Hem doğaya hem de vatandaşlara katkı sağlıyoruz. Ürettikçe güçleniyoruz. Üretmek beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.