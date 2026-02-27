Arif Çetin haberini paylaşan avukata dava: Akıl sağlığı raporu istendi!

Avukat Ömer Kavili hakkında eski Ekol TV Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e ilişkin bir haberi paylaşmasıyla ilgili dava açılarak "akıl sağlığı raporu" istendi.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, davanın ilk duruşması 25 Şubat’ta Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avukat Kavili, duruşmada hâkimin kendisine "Suçunuzu biliyorsunuz, savunmanıza başlayınız" demesi ve iddianameyi okumamasıyla ilgili beyanda bulundu. Hâkim, Kavili’nin sözlerini tutanağa şöyle geçirdi:

"Sanıktan usule ilişkin talepleri soruldu. Gereksiz, duruşmayı uzatmaya matuf, diğer duruşma dosyalarını geciktirmeye yönelik demagoji sayılabilecek, işin usulüne ve esasına etkili olmayacak şekilde beyanda bulunmaması, talebi ne ise direkt bunlara ilişkin beyanda bulunması gerektiği hatırlatıldı."

HÂKİMİ REDDETTİ

Avukat Kavili, sözlerinin devamında duruşma savcısının cübbesini giymeden duruşmaya çıktığını da ekledi. Savcının Arif Çetin’in duruşmaya katılma talebiyle ilgili olumlu görüş vermesi üzerine, Çetin’in nasıl bir şahsi zarara uğradığının belli olmadığını hatırlattı ve savcıdan yeniden mütalaa alınmasını istedi. Avukat Kavili ayrıca reddi hakim talebinde de bulundu.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme, ara kararında Arif Çetin’in suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılmasına karar verdi. Reddi hâkim talebini reddeden hâkim, avukat Kavili’nin cezai ehliyetiyle ilgili şüpheye düştüğünü belirterek tam teşekküllü devlet hastanesine sevk edilerek akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespitinin yapılmasına hükmetti. Avukat Kavili’nin adresinin İstanbul’da olması ve suçlandığı ceza maddesinin ağır cezalık olmadığı için talimatla duruşmaya katılması gerekirken huzurda olması sebebiyle zabıt katibi hakkında da adli ve idari yönden gereğinin yapılması için mahkemenin yazı işleri müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. Hâkim ayrıca duruşmanın görüntü ve ses kaydının çözümünün yapılmasından sonra Kavili’nin savcıya karşı sözlerinin gereği için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Bir sonraki duruşmanın 1 Temmuz’da görülmesine karar verildi.

"ZARARI GİDERMEYİ KABUL EDİP ETMEDİĞİ TESPİT EDİLSİN"

Mahkeme, bu duruşmadan bir gün sonra İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat yazısı yolladı. Kavili’nin duruşmaya gelmemesi halinde hakkında zorla getirme kararı verilmesini belirten hâkim, olay nedeniyle herhangi bir kurum ve şahsın uğramış olduğu zararın bulunması halinde bu zararı gidermeyi kabul edip etmediğinin tespit edilmesi talimatı verdi. Avukat Kavili’ye yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde kamuya yararlı bir işte çalışmak isteyip istemediğinin de sorulmasını istedi. Mahkeme, Kavili’nin cezai ehliyetinin olup olmadığının devlet hastanesinde yapılması kararını İstanbul’daki mahkemeye de iletti.