Arif Gürkan Alpay kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın hayatı ve kariyeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gözaltına alındı. Arif Gürkan Alpay'ın gözaltına alınması sonrası Şafak Başa kimdir sorusu gündeme gelirken Arif Gürkan Alpay'ın hayatı ve kariyeri araştırması hız kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan son soruşturmada, 53 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Arif Gürkan Alpay kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın hayatı ve kariyeri!

ARİF GÜRKAN ALPAY KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, 1 Aralık 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

ARİF GÜRKAN ALPAY'IN HAYATI VE KARİYERİ

Meslek hayatına Devlet Hava Meydanları İşletmesi Trabzon Dış Hatlar Terminal şantiyesinde başladı. 1999-2009 yılları arasında Kıraç Belde Belediyesi’nde, 2009-2015 yılları arasında ise Büyükçekmece Belediyesi’nde çeşitli birimlerde yöneticilik yaptı.

2015 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi’nde İşletme ve İştirakler Müdürü olarak görev aldı, ardından Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

17 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanı olarak görevlendirildi. 4 Eylül 2020 tarihinden bu yana İBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Arif Gürkan Alpay, evli ve iki çocuk babasıdır.