Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı verildi.

Kocabıyık'ın serbest kaldığını duyuran avukatı Ömer Furkan Dağ, yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 7 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

14 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık, bir gün sonra tekrar tutuklanmıştı.