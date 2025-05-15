Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, dün tahliye edilmesinin ardından bugün tekrar gözaltına alındı.

7 Mayıs'ta tutuklanan Arif Kocabıyık, dün tahliye edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Arif Kocabıyık hakkında yaptığı açıklamada, Kocabıyık'ın İnstagram'da yayınlanan bir röportaj sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiğini kaydetmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, “Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı” dedi.