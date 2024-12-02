Arıkan: "İsrail’e giden petrolü durdurun demek suçsa, bin defa söyledik yine söylüyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, "İsrail’e giden petrolü durdurun demek suçsa, bin defa söyledik yine söylüyoruz, İsrail’e giden petrolü durdurun, ticareti kesin" dedi.

Güncel 02.12.2024 23:32 Giriş: 02.12.2024 23:32

Güncelleme: 02.12.2024 23:33 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA