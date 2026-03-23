Arıkan Sitesi davasında yeni bilirkişi kararı

6 Şubat 2023 depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Arıkan Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması nedeniyle 112 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Önce müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul, daha sonra belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davalar birleştirildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat taleplerinde bulundu.

"AFAD HAKKINDA MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK MI?"

Depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Hatice Gülnar, sorumluluğu bulunan sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Depremde iki çocuğunu ve ablasını kaybeden Arzu Yurdal Atılgan ise binanın 16'ncı saniyede yıkıldığını belirterek, AFAD tarafından hazırlanan Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2020 yılı raporuna atıf yaptı. Bölgenin riskli olduğunun önceden bilindiğini vurgulayan Atılgan, buna rağmen tahliye kararı alınmadığını, apartman sakinlerinin bilgilendirilmediğini belirterek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatlarından Hüseyin Gökot ise beyanında, "AFAD raporlarında Arıkan Sitesi'nin bulunduğu alanın riskli bölge olduğu tespiti yapılmıştır. Son gelen bilirkişi raporunda AFAD'ın suçlu olduğu tespit edilmiştir. Bununla ilgili mahkeme suç duyurusunda bulunacak mı?" diye sordu.

"BEN, İHMALİ OLAN DEVLET YETKİLİLERİ DAHİL HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Depremde anne ve iki kardeşini kaybeden, enkazdan sağ çıkan Taha Sancar Açıkgöz de binayı sanık olan dayısının yaptığını ileri sürdü. Açıkgöz, "Dayı, 'bak ev sallanıyor, bu evde bir sorun yok değil mi?' dediğimde, 'Yeğenim, öyle bir şey yok, ben evi sağlam yaptım' demişti. Biz binanın bu denli kötü yapıldığını bilmiyorduk. Dayım müteahhitliği kabul etmiyor ancak ben buna şaşırıyorum. Ben, ihmali olan devlet yetkilileri dahil herkesten şikayetçiyim" dedi.

Sanık Adnan Bektaşoğlu'nun avukatları, müşteki Açıkgöz'ün beyanlarını kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına ve sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a bıraktı.