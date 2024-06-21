Arılardan kaçarken yamaçtan yuvarlanıp yaralandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ormanda kovanlarına bakım yaparken arıların saldırısına uğrayan İsmail Atukeren (30), kaçmak isterken dengesini kaybedip yamaçtan 10 metre yuvarlanıp yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çayaltı köyünde, ormanda meydana geldi. Kovanların bakımını yapmaya giden İsmail Atukeren, bir anda arıların saldırısına uğradı. Arılardan koşarak kaçan Atukeren, dengesini kaybedip 10 metreden yuvarlandı.

Atukeren'in yardım çağrılarını duyan köylüler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi, ağaçlara takılan İsmail Atukeren'e düştüğü yerde yaptı. Sedyeye bağlanan Atukeren, halatlarla, köylülerin de yardımıyla yola çıkarıldı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atukeren’in vücudunda kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.