Arınç, Gül'ün sözlerini hatırlatarak Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

AKP'nin kurucularından olan eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, bugün 71 yaşına giren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü Fazilet Partisi'nin kongresine atıfta bulunarak kutladı.

Erdoğan'dan önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 14 Mayıs 2000 tarihindeki Fazilet Partisi kongresinde sorduğu "Millî Görüş çizgisinde genel başkan olmak için 70 yaşını aşmak mı gerekiyor?" şeklinde soruyu hatırlatan Arınç, Erdoğan'a "70’likler kulübüne hoşgeldiniz diyorum" ifadesini kullandı.

Bülent Arınç mesajını, "Huzur içerisinde adaletle hükmettiğiniz hayırlı yıllarınız olmasını temenni ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün 71 yaşına basan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yeni yaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.



14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi Kongresi’nde adayımız Abdullah Gül konuşmasını yaparken bütün kalabalığa hitaben “21 yaşında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih… pic.twitter.com/IAD1P9F8L1 — Bülent Arınç (@bulent_arinc) February 26, 2025

AKP'nin kuruluşunda Erdoğan ve Abdullah Gül'ün ardından 'partinin üçüncü ismi' olarak nitelendirilen Bülent Arınç, 2002-2007 yılları arasında TBMM Başkanlığı, 2009-2015 yılları arasında başbakan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti. Arınç 2019'da girdiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulundan 24 Kasım 2020'de istifa etmişti.