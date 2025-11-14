Arınç'tan cezaevi ziyareti: Demirtaş ve Kavala'nın mesajlarını açıkladı

Eski TBMM Başkanı ve AKP’li siyasetçi Bülent Arınç, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’yı 11 Kasım’da cezaevinde ziyaret ettiğini açıkladı.

Lider Haber yayınında konuşan Arınç, her iki isimle de bir saatten fazla görüştüğünü, "sabır tavsiye ettiğini" ve yakın zamanda tahliye olacaklarını umduğunu belirtti.

"İKİSİNDE DE KİN VE NEFRET YOK"

Arınç, genel tutuklama uygulamalarını da eleştirdi. Ziyaretine ve gözlemlerine dair bilgiler paylaştı

Her iki isimle de bir saatten fazla görüştüğünü ve sohbet ettiğini söyleyen Arınç Demirtaş’ı "biraz zayıflamış" gördüğünü, Kavala'yı ise ilk kez görmesine rağmen "çok medeni, güzel bir insan" olarak tanımladığını belirtti.

Arınç, "İkisinde de kimseye karşı kin, nefret yok. Asıl buna hayret ettim" diyerek her iki ismin de yaklaşımlarına şaşırdığını dile getirdi.

İkisi hakkında da AİHM’in esastan tahliye kararı olduğunu belirten Arınç, "Kimle ilgili olursa olsun uygulamamız lazım. Biz buna uyacağız" dedi.

TAHLİYE BEKLENTİSİ

"Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu tahliyeler olacak" ifadelerini kullanan Arınç Demirtaş'ın hala tutuklu statüsünde olduğunu, Kavala hakkında ise kesinleşmiş hüküm bulunduğunu hatırlattı.

Arınç, ikisinin de ülkenin varlığını, bütünlüğünü düşündüğünü ve "ülkenin tekrar kucaklaşmasını" istediğini belirtti.

Özellikle Demirtaş'ın, "Biz arkadaşlarımız bu ülkenin dirliği ve birliği için çalışacağız, bunu herkes bizden beklesin" dediğini aktardı.

Arınç, kendisinin her iki isme de "sabır tavsiye ettiğini", onların da kendisine sabır tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.