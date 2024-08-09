Arınç'tan Kurtulmuş'a Atalay ikazı: "Bana düşen dostça ikaz etmek"

AKP kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Can Atalay için sosyal medya hesabı X’ten çağrıda bulundu.

Arınç, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a seslenerek, "Lütfen kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasî birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım. Bu onurlu işi bir başkasına havale etmeyelim" sözlerine yer verdi.

Anayasa hükümleri gayet açıktır ve bu anayasa bugün uygulanmak üzere yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarıyla ilgili bu kurumların verdikleri kararları uygulamak mecburiyeti de hemen hemen ilgili her maddesinde yazılıdır.



Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıldan beri… — Bülent Arınç (@bulent_arinc) August 9, 2024

Açıklamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da anayasaya göre seçildiğini anımsatan Arınç, Erdoğan hakkında, "Bu anayasaya göre ant içiyor ve bu anayasaya göre YÖK ve HSK üyelerini atıyor, yargıtay başsavcısını ve Anayasa Mahkemesi üyelerini seçiyor. Anayasada kendine tanınan bütün hak ve yetkileri kullanıyor" dedi.