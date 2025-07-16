Arınç’a sesini kes mesajı

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danışmanı Ayhan Ogan, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin yanlış olduğunu belirterek ‘‘Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar. Bir an önce yargılanmalı’’ ifadelerini kullanan AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’a yanıt verdi.

Ogan “Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur” diye konuştu. Arınç ayrıca, "Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı’’ şeklinde konuşmuştu.



