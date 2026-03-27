Arı’nın tutuklanmasının ardından mücadele büyüdü: Dayanışma sokağa taştı

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepkiler her geçen gün artıyor. Bayram ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Arı için Ankara başta olmak üzere birçok kentte eylem ve açıklamalar yapıldı.

Meslek örgütleri, siyasiler ve yurttaşlar hem sokakta hem de BirGün bürolarında dayanışmayı sürdürdü. Açıklamalarda ‘‘İsmail çıkacak yine yazacak. Gazeteciler serbest bırakılsın’’ denildi. Cezaevinden yazan İsmail Arı ise ‘‘Her yerde ve her koşulda gazeteciliğe devam’’ mesajını iletti.

YAZMAYA DEVAM

Kamu kurumlarındaki yolsuzluklar, usulsüzlükler ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin haberleriyle tanınan İsmail Arı, Sincan Cezaevi’nden yazdı. Yaşadığı süreci ve tutuklanmasına giden yolu ayrıntılarıyla anlatan Arı, bayramın ikinci günü gözaltına alındığını, üçüncü gün savcıyı görmeden tutuklandığını anlattı. Süreçteki hukuksuzluğa dikkat çeken Arı, “Gazeteciyim. Haberlerimle hangi dağ efkarlıysa orada oldum. Yolsuzlukları, haksızlıkları, hukuksuzlukları yazdım. Ben gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadım’’ ifadelerini kullandı. Gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığını aktaran Arı, ifade işlemleri sırasında dosyaya yeni suçlamalar eklendiğini ve hukuka aykırı uygulamalarla karşılaştığını belirtti. Tutuklama kararının önceden verildiğini düşündüren gelişmeler yaşandığını ifade eden Arı, “Kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermişti” sözleriyle süreci özetledi. Arı ‘‘Cezaevinde de yazmaya, haber yapmaya devam edeceğim’’ dedi. Kendisine yöneltilen suçlamaların gazetecilik faaliyetlerinden ibaret olduğunu vurgulayan Arı, daha önce yaptığı araştırmacı haberlerle birçok ödül aldığını anımsattı. Özellikle kamuoyunda geniş yankı uyandıran “Yunus Emre Vakfı” haberine dikkat çeken Arı, bugün o dosyayla ilgili sanıkların bulunduğu cezaevinde tutulduğunu belirtti. “Bir gazeteci yatarı olmayan bir suçtan tutuklanarak susturulmak istendi” diyen Arı, Beni neden susturmak istediler? Ben neden cezaevindeyim?” diyerek kamuoyuna seslendi. Gazetecilik meslek örgütleri, basına yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki göstermek ve dayanışma çağrısı yapmak için BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği önünde dün bir araya geldi.

BASIN SUSTURULAMAZ

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, Arı’nın tutuklanmasının yalnızca bir gazeteciyi değil, toplumun haber alma hakkını hedef aldığını belirtti. Gökdemir, “İsmail Arı, bu düzende tutuklanan ilk gazeteci değil. Eğer dayanışma ve itiraz gelişmezse, ne yazık ki son da olmayacak’’ dedi. Demokrasi ve basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurulduğunu söyleyen Gökdemir ‘‘Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yeri cezaevleri değildir’’ ifadelerini kullandı. Basın meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, tutuklu gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ hakkında uygulanan gözaltı prosedürlerinin kabul edilemez olduğu söyledi. Tantanoğlu, özetle şunları söyledi: ‘‘Unutulmamalıdır ki gazetecilerin susturulma girişimleri, ülkemiz demokrasisine de derin yaralar açan uygulamalardır. Tüm tutuklu gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır.’’

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da Arı’nın tutuklanmasını protesto etti. Eylemde konuşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ‘‘Gazetecileri tutuklayarak gerçekleri saklayamazsınız! Bilin ki bu ülke karanlığa teslim olmayacak" dedi. Balıkesir Gömeç’te BirGün Okur İnisiyatifi’nce yapılan açıklamada, gazetecilere dönük baskıların halkın haber alma hakkını hedef aldığı belirtilirken, Arı’nın tutuklanmasının basın emekçilerine yönelik bir gözdağı olduğu ifade edildi.

DESTEK ZİYARETLERİ

Arı'nın tutuklanmasıyla başlayan eylemler ve destek ziyaretleri dün de sürdü. Gazetemizin Beyoğlu'ndaki ofisine dün CHP 27. Dönem Muğla milletvekili Süleyman Girgin, Başakşehir ilçe başkanı Beyzade Kayabaşı, Başakşehir ilçe başkan yardımcısı Gökay Ölmez ile Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kızı Seraf Özer, CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ayça Akpek Şenay, İl Başkan Yardımcısı Ali Ütebay ile önceki dönem milletvekili Hilmi Yarayıcı da destek ziyaretinde bulundu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu üyeleri de BirGün Ankara Bürosu’na destek ziyareti gerçekleştirdi. Koramaz, “İsmail’i de BirGün’ü de yalnız bırakmayız” diye konuştu. Silivri’de konuşan Dilek İmamoğlu ise ‘‘İsmail Arı, Alican Uludağ gibi gazeteciler kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Gazetecilik suç değildir’’ dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası’nın Kadıköy’de düzenlediği ‘‘Emeklilerin sendikal mücadelesi’’ konulu panelde konuşmalar sık sık ‘‘İsmail Arı’ya özgürlük’’, ‘‘BirGün yalnız değildir’’ sloganlarıyla kesildi. Öte yandan BirGün Okur İnisiyatifi ve Sancaktepe Dayanışması’nın çağrısıyla yarın saat 17.00’de Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde bir araya gelinecek. ODTÜ’de önceki akşam ‘‘AKP Türkiye’sinde laiklik ne ifade ediyor?" başlıklı panelde Arı’nın tutuklanmasına tepki gösterildi.

GAZETECİLERDEN KADIKÖY’E ÇAĞRI

Gazeteciler, 29 Mart pazar günü saat 14.00'te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda buluşarak ‘‘Gazetecilere özgürlük’’ diyecek. ‘‘Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz’’ denilen açıklamada, özetle şu ifadeler paylaşıldı: ‘‘Demokrasi ve basın özgürlüğü bir darbe daha aldı. Bugün Türkiye'de tehdit altında olan basın özgürlüğünün tek teminatı, halkın teslim olmayan iradesidir. Şimdi gazetecilere yalnız olmadıklarını göstermenin zamanıdır. 29 Mart Pazar günü Kadıköy'de, demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak, ‘Gazetecilere özgürlük’ demek için yürüyoruz. Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın."

POLAT: HAKİKATIN SAVUNUCUSU OLDUN

İsmail Arı için mektup kaleme alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da "Biliyorum ki sen her zaman en güçlü şekilde hakikatin savunucusu oldun. Her zaman sadece aklınla değil yüreğinle de doğruları yazdın, anlattın. Şimdi doğruyu savunmanın bedelini sana ödetmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN BULUT: ELİNDE KALEM VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. Bulut, “Bayram günü eşinin memleketi Tokat Turhal'a gittiğinde üç araba dolusu polis eşliğinde gözaltına alındı. IŞİD militanlarından daha mı tehlikeli bu gazeteci arkadaşımız? Elinde kalem var, silah yok. Bunun adı vicdansızlıktır" dedi.

ESKİŞEHİR BAROSU: HUKUKA AYKIRI

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, Arı’nın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Açıklamada, gazetecilik faaliyetlerinin tutuklama gerekçesi yapılamayacağı vurgulanarak, somut olayda tutuklama koşullarının oluşmadığı beirtildi. Baro, Arı’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.