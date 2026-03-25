Aristocrats 2 Mayıs'ta Beşiktaş'ta sahne alacak

Rock, caz, metal, pop, country ve daha sayısız türü aynı potada eriterek sahnede adeta bir müzikal sirk yaratan bu üçlü, “The Duck Tour” kapsamında İstanbul’a geliyor. 2023 yılında Defrost Tour ile verdikleri konserin tüm biletleri tükenmiş ve İstanbul’daki müzikseverler büyüleyici bir performans izlemişti.

KADROYU TANIYALIM

Guthrie Govan – Dünyaca ünlü gitar virtüözü. Steven Wilson, Hans Zimmer ve Asia projelerinden tanıyoruz.

Bryan Beller – Bas gitarın usta ismi. Joe Satriani, Steve Vai ve Dethklok gibi devlerle çaldı.

Marco Minnemann – Davulda sınır tanımayan bir zeka. Steven Wilson’dan Joe Satriani’ye, Steve Hackett’a uzanan bir kariyere sahip.

12 YILLIK MACERA, 5 ALBÜM, 4 DÜNYA TURNESİ

2011’de tek seferlik düşünülmüş bir konserle başlayan bu serüven, kısa sürede efsaneye dönüştü. 8 günde kaydettikleri ilk albüm bir anda “kült” ilan edildi. Ardından gelen albümlerle Billboard Caz listelerinde bile yer aldılar.

SAHNEDE NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR – ONLAR BİLE!

The Aristocrats konserlerinde neyin, ne zaman, nasıl olacağı belli değil. Her an doğaçlama, her an sürpriz. Frank Zappa’yı andıran çılgın geçişler, göz kırpan melodiler ve teknik sınırları zorlayan performanslar sahnede bir araya geliyor.

YENİ ALBÜM: DUCK

2024’te çıkan yeni albüm Duck, hem müzikal hem de tematik olarak en çılgın işlerinden biri. Antarktika’dan New York’a uzanan bir ördek hikayesini anlatan bu albüm, hem bir konsept albüm, hem bir müzikal yolculuk, hem de deli işi bir fikir bombardımanı.

Müzikal anlamda bir sınır tanımazlık, her saniyesi şaşırtıcı bir performans ve dünya standartlarında virtüözlük arıyorsan, 2 Mayıs’ta IF Beşiktaş’ta olmalısın. Biletler Bubilet’te satışta.