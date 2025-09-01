Arıza perdelerden evrensel müziğe

Doğukan UZUN

Müziğimizin önemli isimlerinden, geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Volkan Konak dikkat çekici sahne performansları ve televizyon şovlarıyla kitlelere ulaşmasının yanı sıra müzikte devrim olarak nitelendirilen eserler üretti. Ölümünden önce yaptığım bir araştırma için bir araya geldiğimizde son röportajı da kayda geçiriyor olduğumuzdan habersizdik. Bu röportajdan kesitleri ilk kez burada paylaşmak istiyorum.

Volkan Konak ve Doğukan Uzun

FLAMENKO DÜŞÜNMEK

Volkan abinin ürettiği müziğin en dikkat çekici kısmı, batı müziğinin ve caz müziğinin altyapısını kullanmasına rağmen makamsal ve etnik yapılardan uzaklaşmamasıdır. Flamenko gitar teknikleri ve klasik gitar teknikleri ile Karadeniz müziğine büyük bir yenilik getirmiş ve öncü olmuştur. Bu bağlamda Flamenko ve Karadeniz müziğini birleştirdiği eseri Efulim, 1993 senesinin Şubat ayında yayınlandığında toplumun her kesiminin dikkatini çekmişti. Volkan abi, yaptığımız görüşmede Yaşar Miraç’ın kaleminden çıkan Efulim’e eşi Selma hanımdan aldığı ilhamla ve ona atfederek müzik ürettiğini anlattı. Sanatçı, Efulim’in sahip olduğu müzikal özellikleri şöyle açıkladı: “Flamenko düşündüm. Flamenko en iyi arıza perdelerde kendini gösterir. Buna bağlı olarak Fa Diyez Majör, bu eserin tonu olarak çok yakışmıştır.”

ÖNCE SAZ SONRA GİTAR

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu olan sanatçı, bu tercihini ise “Öncelikle beni yetiştiren toprakların müziğini ve kültürünü öğrenmek istedim. Müziğin dili ortak olduğundan batı müziği konusunda kendimi geliştirebileceğimi gördüm. Ulusal sazımız bağlamayı öğrenip sonra master yaparken kendi imkânlarımla klasik gitar eğitimi aldım. Çünkü müzikteki düşüncem, yöresellikten ulusallığa, oradan evrenselliğe geçmekti ki bunu başardığınız zaman daha samimi, inandırıcı ve kendine özgün müzikler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla müziğimin alt yapısı batı müziği ve armonisi, zaman zaman kendi bestelerimde ise jazz armonisinden yararlanmaktayım. Üst yapıda da ‘Volkanca’ tavırla ve zaman zaman da etnik yapıdan yararlanıyorum. Bu süreçlerden sonra kendime özgü müziğim oluşmuş ve dolayısıyla da ilgi görmüştür diye düşünüyorum” diye açıkladı.

HOCALARIMIZDAN BİLGELİĞİ ÖĞRENDİK

Sanatçı, Türk Müziği eğitiminin müziğe bakış açısını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: “Her şeyden önce ismi üzerinde eğitim. Müziğin okyanus gibi geniş bir alan olduğunu, sizin kovanız ne kadarsa kovanıza o kadar su koyabildiğinizi gördüm. Dolayısıyla hep kendimi geliştirip bu okyanustan daha çok nasiplenmeye çalıştım. Ayrıca üstatlarımız, yani konservatuvar öğretmenlerimiz, bize müziğin ilk 20 senesinin zor olduğunu söyleyerek asla ‘oldum’ dememeyi kazandırdı. ‘Buğday başağının içi doldukça başı eğilir, boş buğday başağı dik durur.’ Yani bize mütevazılığı ve bilgeliği öğrettiler. Ayrıca biz öğretmenlerimizin sazını taşıyarak büyüdük. Hala bu olguyla yaşamaya devam ediyoruz.”

Müzikal yolculuğumda kendisinden çok feyz aldığım Volkan abi, sahnedeki etkileyici kişiliği, yaşarcasına okuduğu şiirler ve anlattığı hikâyelerle de dinleyicilerin gönlünde ayrı bir yerdedir. Onu özel kılan çalışma prensiplerinden biri müziğin yapım aşamasında hep başında olmasıdır. Canlı sahne performansları sırasında ona eşlik eden bütün müzisyenleri ön plana çıkarmıştır. Bu anlamda yoğun bir vefa duygusuyla hareket etmesi onun güzel yüreğinin de göstergesidir.