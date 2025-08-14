Arıza yapan tır D-400 Karayolu’nda trafiği kilitledi

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu’nda arıza yapan tır, bunaltıcı sıcakta kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde Aşağı Işıklar ışıklı kavşağına yaklaşık 100 metre mesafede arıza yapan tır, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi. Tırın yolda kalmasıyla birlikte her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bunaltıcı sıcak altında araç kullanan sürücüler, normalde 2-3 dakikada katettikleri mesafeyi 20-25 dakikada aşabildi. Olay yerine gelen seyyar tamir ekibi, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tırı dorsesinden ayırarak yoldan kaldırdı.

Tamir çalışmaları sırasında Manavgat Bölge Trafik Amirliği’ne bağlı ekiplerin, kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Tırın kaldırılmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü.