Arjantin'de emekliler, maaşlarının iyileştirmesi talebiyle sokağa çıktı
Buenos Aires'te emekliler, maaşlarının iyileştirmesi talebiyle gösteri düzenledi. İşçi sendikaları, sosyal kuruluşlar ve futbol kulüpleri taraftar gruplarının da katılımıyla büyüyen protestolarda, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, sert müdahalede bulunduğu bazı protestocuları gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, emekliler, Ulusal Kongre önünde toplanarak bir milyon peso asgari emekli maaşı, tam ilaç geri ödemesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Protesto, futbol kulüpleri taraftar gruplarının da katılımıyla büyüdü. İşçi sendikaları ve sosyal kuruluşlar da gösteriye katıldı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, polis gruba tazyikli su ile müdahale etti.
Göstericiler bir polis aracını ateşe verdi. Bir grup, Devlet Başkanı Javier Milei’nin bulunduğu Hükümet Binası’na kadar ilerledi, federal çapta güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.
Polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.