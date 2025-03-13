Arjantin'de emekliler, maaşlarının iyileştirmesi talebiyle sokağa çıktı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, emekliler, Ulusal Kongre önünde toplanarak bir milyon peso asgari emekli maaşı, tam ilaç geri ödemesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Protesto, futbol kulüpleri taraftar gruplarının da katılımıyla büyüdü. İşçi sendikaları ve sosyal kuruluşlar da gösteriye katıldı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, polis gruba tazyikli su ile müdahale etti.

Göstericiler bir polis aracını ateşe verdi. Bir grup, Devlet Başkanı Javier Milei’nin bulunduğu Hükümet Binası’na kadar ilerledi, federal çapta güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.