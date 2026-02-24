Arjantin'de futbol neden durdu?

Arjantin futbolu, federasyona yönelik vergi iddialarıyla sarsıldı. Arjantin Profesyonel Futbol Ligi, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından 5-8 Mart tarihleri arasında oynanması planlanan 9. hafta maçlarını oybirliğiyle erteleme kararı aldı.

KARARIN GEREKÇESİ

Profesyonel Lig Yönetim Kurulu’nda yapılan toplantıda, Arjantin Gelir ve Gümrük Kontrol Ajansı’nın (ARCA) AFA’ya yönelttiği vergi iddialarının futbolun tamamını ilgilendirdiği vurgulandı. Bu nedenle perşembe ile pazar günleri arasındaki tüm profesyonel lig faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

İDDİA: 19 MİLYAR PESO

Krizin temelinde, ARCA’nın Aralık ayında yaptığı başvuru yer alıyor. Kurum, AFA’nın 2024 ve 2025 yıllarının bazı dönemlerinde gelir vergisi, KDV ve sosyal güvenlik primleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. İddia edilen borcun 19 milyar 353 milyon peso olduğu belirtildi.

AFA’DAN SAVUNMA: “BORÇ SIFIR”

AFA cephesi ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Yönetim Kurulu toplantısında, borcun “sıfır” olduğunu gösteren resmi belgelerin kulüplere sunulduğu ifade edildi. Bu savunmanın ardından kulüpler, federasyona açık destek verme kararı aldı.

Alınan karar doğrultusunda Profesyonel Lig çatısı altındaki tüm kategorilerde maçlar askıya alındı. Arjantin futbolunda gözler şimdi soruşturmanın seyrine ve lig takviminin nasıl şekilleneceğine çevrildi.