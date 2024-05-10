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Arjantin'de iki trenin çarpışması sonucu 60 kişi yaralandı

Arjantin'de banliyö treninin park halindeki başka trene çarpması sonucu 60 kişi yaralandı.

Güncel
  • 10.05.2024 19:39
  • Giriş: 10.05.2024 19:39
  • Güncelleme: 10.05.2024 19:47
Kaynak: AA
Arjantin'de iki trenin çarpışması sonucu 60 kişi yaralandı
AA

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı Palermo semtinde bir banliyö treni, park halindeki başka bir trene çarptı.

Acil Tıbbi Bakım Sistemi'nden (SAME) yapılan açıklamada, başkent Buenos Aires'e bağlı Palermo semtindeki köprüde ilerleyen trenin park halindeki başka trene çarptığı belirtildi.

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği kaza bölgesinde 30'u ağır 60 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan bazı yolcular helikopterle başka hastanelere götürüldü.

Yerel basında çıkan habere göre, banliyö treni, bakımı devam eden park halindeki trenin vagonlarına çarptı.

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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