Arjantin'de parlamento seçimleri: Devlet Başkanı Milei'nin partisi kazandı

Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı.

Arjantin basınına göre, oyların yüzde 96'sının açıldığı ilk sonuçlara göre, Milei'nin partisi La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) yüzde 39 oy oranıyla seçimi kazandı.

Fuerza Patria (Vatan Gücü) ise oyların yüzde 29,4'ünü alabildi.

La Libertad Avanza, Senato'da 8 seçim bölgesinden 6'sını kazanmasına rağmen, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek için gerekli üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.

Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak kaydedildi.

"REFORM YOLUNDA İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"

Buenos Aires’teki parti merkezinde konuşan Milei, yeni Kongre’nin ülkenin rota değişikliğini sağlamada kritik öneme sahip olacağını belirterek, "Bugün açıkça Arjantin için tarihi bir gün oldu. Önümüzdeki iki yıl boyunca, başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Milei, Arjantin’in büyümesi ve kalkınması için reformların gerekli olduğunu savunarak, "10 Aralık’tan itibaren, şüphesiz Arjantin tarihindeki en reformist Kongre’ye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.