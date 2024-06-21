Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye diplomatik kriz yaşadığı İspanya'da nişan verildi

Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'ye, İspanya'da sol görüşlü hükümetle devam eden diplomatik krize rağmen Madrid'de uluslararası nişan verildi.

Aşırı sağcı bir kurum olarak bilinen Juan de Mariana Enstitüsünden ödül almak üzere başkent Madrid'e gelen Arjantin Devlet Başkanı Milei, ziyaret ettiği Madrid Özerk Yönetimi'nden de nişan aldı.

İspanya'da ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) iktidarda olduğu Madrid Özerk Yönetimi'nin Hükümet Başkanı İsabel Ayuso, "özgürlüğü savunan değerlerinden" dolayı Milei'ye Madrid Özerk Yönetimi Uluslararası Nişanı verdiklerini açıkladı.

Törende konuşan Milei, "Sosyalizmin erdemi yoksulluğu yaratmaktır. Sizi bu modelin işleyişinin riskleri konusunda uyarmak istiyorum. Arjantin'in ulaştığı kadar uç bir duruma ulaşmaya gerek yok." diyerek üstü kapalı şekilde İspanya'da iktidardaki sol hükümeti eleştirmeyi sürdürdü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ekonomi eğitimi almasına rağmen "devlet işleyişini anlamamakla" itham eden Arjantin Devlet Başkanı, "Çıkış yolu yalan söyleyen, çalan, toplumsal dokuyu bozan bürokratların değil, gerçek kahramanların iş insanları olduğu liberalizmdir." dedi.

Ülkesinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyondan dolayı da sosyalizmi suçlayan Milei, "Sosyalizm kıskançlık, nefret ve kırgınlık üzerine kuruludur ve gerekirse cinayete başvururlar." ifadesini kullandı.

İspanya hükümeti ise diplomatik kriz yaşanmasına rağmen Milei'ye nişan verdiği için Madrid Özerk Hükümeti Başkanı Ayuso'yu eleştirdi. Ayuso'yu "devlet kurumlarına sadakatsizlikle" suçlayan hükümet üyeleri, Milei'ye bu dönemde nişan verilmesinin "İspanya'ya hakaret olduğu" görüşünü savundu.

Dışişleri Bakano Jose Manuel Albares de Milei'nin "özel bir ziyaretten dolayı İspanya'ya geldiğini, dış politikayı hükümetin belirlediğini" söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı olarak ilk kez mayıs ayında aşırı sağcı Vox partisinin mitingi için Madrid'i ziyaret eden Milei, o ziyarette olduğu gibi bu defa da İspanya hükümetinden hiçbir yetkili ve İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşme yapmadı.

Bu arada Milei'yi Madrid'deki ziyareti sırasında törenin olduğu Madrid Özerk Yönetimi binası önündeki Sol Meydanı'nda toplanan bazı vatandaşlar ve kadın aktivist grubu Femen'e bağlı kişiler protesto etti.

Milei, iki günlük ziyaret için yarın Almanya'ya geçecek. Milei'nin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde de iptaller olacak. Almanya hükümet sözcüleri, Milei-Scholz ikili görüşmesinin sadece heyetlerarası "kısa bir çalışma görüşmesi" şeklinde olacağını, önceden açıklanan ortak basın toplantısının yapılmayacağını duyurmuştu.

Almanya hükümeti, programdaki değişikliğin gerekçesini açıklamasa da basında yer alan iddialarda, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in Arjantin Devlet Başkanı'nın, Sanchez'in eşi hakkında daha önce sarf ettiği sözlerini "hoş değil" diyerek yorumlamasından sonra Milei'nin talebiyle bazı iptallerin olduğu belirtildi.

Milei'nin Avrupa'daki son durağı, 24 Haziran Pazartesi günü Çek Cumhuriyeti olacak.

- İspanya ve Arjantin arasındaki diplomatik kriz

İspanya ile Arjantin arasındaki diplomatik kriz mayıs ayı başına dayanıyor. Kriz, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Milei için "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki 'Hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız' dedim ama oldu." sözleriyle başlatmıştı.

Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçlamıştı. Açıklamada, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğu" iddia edilerek, "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz." denilmişti.

Taraflar bu krizi kapatmaya yönelik tutum sergilese de Milei'nin İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşma krizi daha da körükledi. Sosyalizm için "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadelerini kullanan Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini" ifade etmişti.

Bu sözlerin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurmuştu.

Ancak Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu" savunarak Sanchez'den "her ne olursa olsun özür dilemeyeceğini" belirtmişti.