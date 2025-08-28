Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taş atıldı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi.

Milei’nin konvoyuna başkent Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında muhaliflerin kalesi olarak bilinen Lomas de Zamora bölgesinde öfkeli bir kalabalık protestoda bulundu.

Kalabalık, Milei’nin konvoyuna taş ve şişe fırlattı. Öfkeli kalabalık "Defol, Milei" sloganları atarken, en az bir taş Milei’nin bulunduğu araca isabet etti.

Saldırının ardından Milei’nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.