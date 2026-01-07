Arjantin futbolunda yolsuzluk iddiaları gündemde

Arjantinli emekli futbol yıldızı Carlos Tevez, 2024 Mart'ta Buenos Aires’in bir banliyösünde şüpheli bir durum yaşandığına işaret eden bir tweet paylaştı. Tevez, Arjantin Futbol Federasyonu’nun (AFA) saymanının Pilar bölgesine sık sık gittiğini, burada para dolu çantalar gömdüğünü ve antika otomobillerden oluşan bir koleksiyon tuttuğunu öne sürdü.

Bu paylaşımın ardından ilerici bir siyasi parti olan Coalicion Civica, konuyla ilgili inceleme başlattı ve Pilar’daki gizemli bir villa merkezli olarak suç duyurusunda bulundu.

Dünya Kupası yaklaşırken söz konusu villanın kara para aklama faaliyetlerinde kullanılmış olabileceği iddiası, son dönemde dünya şampiyonu Arjantin futbolunu yöneten federasyonu sarsan bir dizi skandalın son halkası haline geldi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Aralık ayının başlarında polis, AFA merkez binası ile aralarında futbol kulüplerinin de bulunduğu 10’dan fazla noktaya, kulüplerle bağlantılı para transferleri ve bir finans şirketini kapsayan kara para aklama soruşturması kapsamında baskın düzenledi.

Üç gün sonra yetkililer Pilar’daki villaya da baskın yaptı. Villada bir helikopter pisti, ahırlar ve aralarında lüks ve koleksiyon araçlarının da bulunduğu 54 araç bulundu. Coalición Cívica’nın suç duyurusunda, söz konusu mülkün AFA Başkanı Claudio “Chiqui” Tapia ile federasyonun saymanı Pablo Toviggino ile bağlantılı bir kara para aklama düzeninin paravanı olduğu öne sürüldü.

Geçen hafta ise ayrı bir dosyada, Arjantin vergi dairesinin şikâyeti üzerine bir savcı; Tapia, Toviggino ve diğer bazı AFA yöneticileri hakkında 13 milyon dolarlık verginin usulsüz şekilde alıkonulması suçlamasıyla dava açtı. Bu bilgiyi Arjantin gazetesi La Nación duyurdu.

Federasyon ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti tarafından hedef alındığını savundu. Milei, uzun yıllardır üye yapısıyla ve kâr amacı gütmeyen statüyle yönetilen Arjantin kulüplerinin, özel sermayeye açılmasını savunuyor.

AFA açıklamasında, Tapia’nın 2017’de başkanlığa gelmesinden bu yana kazanılan kupaları sıralayarak, 2022 Dünya Kupası zaferine de atıfta bulundu ve “Doğru yoldayız” mesajı verdi.

BAŞARIYA RAĞMEN KRİZ

Sahadaki başarıya rağmen AFA, son yılların en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Arjantinli spor yazarı Néstor Centra, “İki ayrı AFA var” diyerek, uluslararası başarı ile ülke içindeki istikrarsızlığa dikkat çekti.

Tevez’in paylaşımından aylar sonra Coalición Cívica’nın Pilar’daki yerel başkanı Matías Yofe, Reuters’a yaptığı açıklamada, villada çalışmış yaklaşık 10 kişiyle görüştüklerini ve bu kişilerin Tapia ya da Toviggino’nun mülkün sahibi olduğunu düşündüklerini aktardı.

Yofe’ye göre çalışanlardan biri, Tapia’nın bir keresinde helikopterle villaya geldiğini ve çalışanlara forma hediye ettiğini anlattı.

“Orayı sahipleri gibi kullanıyorlardı; havuza giriyor, tesislerden yararlanıyorlardı” diyen Yofe, “Herkes buranın AFA yöneticilerine ait olduğunu söylüyordu” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda, mülkün 2024 yılında Ana Lucía Conte ve oğlu Luciano Nicolás Pantano adına kayıtlı bir şirket tarafından satın alındığı, ancak bu kişilerin böyle bir alımı finanse edebilecek ekonomik güce sahip olmadığı öne sürüldü. Pantano’yu temsil eden bir avukat, yorum talebine yanıt vermedi.

Reuters’ın incelediği kayıtlara göre, birkaç şehir bloğu büyüklüğündeki mülk 1,8 milyon dolara satın alındı. Ancak uzmanlar gerçek değerinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. Pantano’nun, Arjantin Salon Futbolu ve Plaj Futbolu Sivil Derneği başkanlığı gibi futbol dünyasıyla çeşitli bağlantıları bulunuyor.

Mahkeme belgelerine göre baskın sırasında, üzerinde AFA logosu ve Toviggino’nun isminin bulunduğu siyah suni deri bir çanta, futbol kitapları ve Toviggino’ya ithaf edilmiş bir plaket bulundu. Villadaki 54 araç arasında bir Ferrari ve birçok Porsche de yer aldı. Araçlar, Conte ve Pantano’ya atfedilen şirket adına kayıtlıydı.

Dosyaya yakın bir yetkili, Toviggino’nun bazı akrabalarının araçları kullanma yetkisine sahip olduğunu doğruladı. Yetkililer, helikopter pistini kullanan pilotlardan bilgi isteyerek, villaya kimlerin gidip geldiğini tespit etmeye çalışıyor.

Adalet Bakanlığı ayrıca, AFA ve yayın haklarını yöneten Superligadan, 2017’ye kadar uzanan ve toplamda yaklaşık yarım milyar doları bulan muhasebe kayıtlarıyla ilgili açıklama talep etti. Bakanlığın denetim birimi başkanı Daniel Vitolo, bu tutarların bilançolarda “diğer” gibi genel başlıklar altında yer aldığını söyledi. Superliga, Reuters’ın yorum talebini reddetti.

“Eğer AFA’nın gerçekten her şeyi usulüne uygunsa, bu kadar basit bir konuyu neden açıklamıyor?” diye sordu Vitolo.

“BUNLAR ARJANTİN FUTBOLUNDA OLUR”

Uzmanlara göre devam eden davaların Arjantin’in Dünya Kupası’na katılımını etkilemesi beklenmiyor.

Buenos Airesli spor hukuku avukatı Alan Wilder, “Bunun siyasi bedelini kimse ödeyemez” dedi ve ekledi: “(Lionel) Messi’yi, muhtemelen son Dünya Kupası olacak bir turnuvadan men etmeyi kimse düşünemez. Messi kutsal bir figür.”

Futbol dünyası mali skandallara yabancı değil. Son yıllarda FIFA’nın üst düzey yöneticileri de yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandı. Tapia’dan önceki AFA başkanı, yayın gelirlerinin yönetimiyle ilgili usulsüzlük iddiaları nedeniyle istifa etmişti. Bu dosyada yargılananlar ise bu ay aklandı.

Mevcut skandallardan önce de AFA, taraftarlar tarafından kayırmacılıkla eleştiriliyordu. Federasyonun, yakın zamanda Ángel Di María’nın kulübü Rosario Central’a kural değişikliği sonrası tartışmalı bir kupa vermesi büyük tepki çekmişti.