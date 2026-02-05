Arjantin ile ABD arasında 'kritik mineraller' anlaşması
Arjantin ile ABD, kritik minerallerin tedarikinin güçlendirilmesine yönelik bir anlaşmaya imza attı. Arjantin Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ekonomik ve üretim odaklı büyüme açısından fırsatlar sunduğunu belirtirken, tarafların güvenli ve rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturma konusunda stratejik ortaklıklarını teyit ettiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Arjantin ile ABD'nin kritik minerallerin tedarikinin güçlendirilmesine ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.
Arjantin Dışişleri Bakanlığından, Washington ile imzalanan kritik mineraller anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Arjantin için ekonomik ve üretim odaklı büyüme açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.
Anlaşma ile iki ülkenin stratejik ortaklıklarını teyit ettiğine işaret edilen açıklamada, tarafların güvenli, güçlü ve rekabetçi bir tedarik zinciri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları kaydedildi.