Arjantin lideri, Venezuela'da darbe çağrısı yaptı!

Arjantin'in aşırı sağcı lideri Javier Milei, Venezuela'daki seçimin ardından Devlet Başkanı Maduro'ya karşı açık açık darbe çağrısı yaptı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimleri mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından sonuca sert bir dille karşı çıkarak darbe çağrısında bulundu.

Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu "diktatör" olarak itham etti.

Seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia eden Milei, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" savundu.

Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulunarak, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini Kasım 2023'te kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.