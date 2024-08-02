Arjantin, Venezuela'da muhalefetin adayı Gonzalez'i yeni devlet başkanı olarak tanıdı

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Venezuela'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen tartışmalı seçime ilişkin yaptığı açıklamada, “Hepimiz meşru kazananın ve seçilmiş başkanın Edmundo Gonzalez olduğunu biliyoruz” dedi.

Venezuela'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimleri yeniden kazandığının açıklanmasının ardından anketlerde önde gözüken muhalefet adayı Edmundo Gonzalez ve destekçileri, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protesto gösterileri düzenliyor.

ABD ve Peru'nun muhalefet adayı Gonzalez'i seçimlerin kazananı olarak tanımasının ardından bir adım da Arjantin'den geldi. Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, “Hepimiz meşru kazananın ve seçilmiş başkanın Edmundo Gonzalez olduğunu biliyoruz” dedi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), geçtiğimiz pazar günü düzenlenen seçimi Maduro'nun yüzde 51,2 oy alarak kazandığını duyurmuştu. Muhalefet cephesi ise Gonzalez'in açıklandığı gibi oyların yüzde 44,2'sini değil, yüzde 67'sini aldığını iddia ediyor.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları da dün yayımladıkları ortak açıklamada, “ayrıntılı seçim sonuçlarını tam bir şeffaflık içinde yayınlama ve tüm bilgileri muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle derhal paylaşma” çağrısında bulunmuştu.