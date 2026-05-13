Arjantin’de binlerce kişi üniversite bütçe kesintilerine karşı yürüdü

Arjantin'de binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin kamu üniversiteleri bütçesinde yaptığı kesintileri protesto etmek ve eğitim fonlarının artırılmasını talep etmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen gösteriler kapsamında bir araya geldi.

Başkent Buenos Aires'te bulunan Mayıs Meydanı'na (Plaza de Mayo) yürüyen binlerce kişi, yükseköğretim bütçesinin artırılması, eğitimciler ve araştırmacılar için maaş zammı ile ülkedeki ekonomik kriz ve kemer sıkma önlemleri karşısında kamu üniversite sisteminin korunmasını talep eden pankart ve bayraklar taşıdı.