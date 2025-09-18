Arjantin’de Milei’nin kesinti politikaları protesto edildi

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te halk, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin “mali uyum politikası” adı altında gerçekleştirdiği kemer sıkma politikalarına karşı alanlara çıktı.

Protestolar, Milei’nin üniversite ve çocuk hastanelerine ek bütçe sağlayacak yasaları veto etmesine karşı düzenlendi.

On binlerce öğrenci, akademisyen ve farklı sendika üyeleri ile halk; Milei’nin “Üniversite Finansman Yasası”nı ve “Garrahan Çocuk Acil Durum Yasası”nı veto etmesini protesto etmek için bir araya geldi ve Ulusal Kongre'ye doğru yürüyüş düzenledi.

Eylemlerde, hükümetin mali uyum politikalarından etkilenen temel sektörler olan kamu eğitimi ve sağlık hizmetlerindeki kesintilere yönelik tepki gösterildi.

GÖZLER SENATO ONAYINDA

Bu sırada parlamentoda ise Milei’nin vetolarını geçersiz kılmak için oy kullandı. Kongre'de yapılan oylama ile vetoların iptal edilmesinin ardından göstericiler kutlama yaptı. Arjantinliler şimdi Senato’nun onayını bekleyecek.

Milei, bütçe kesintileri, yolsuzluk skandalı ve Buenos Aires eyalet seçimlerindeki yenilgi sonrası ciddi bir düşüş yaşıyor. Ekim ayında yapılacak ara seçimlerin sonuçları ise merakla bekleniyor.