Arjantin’de sendikalar, Milei hükümetinin çalışma reformuna karşı sokağa çıktı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin açıkladığı çalışma reformuna karşı protesto gösterisi düzenledi.



Ülkenin önde gelen işçi konfederasyonlarının çağrısıyla bir araya gelen sendikalar ve sosyal hareketler, tarihi Mayıs Meydanı'na (Plaza de Mayo) yürüdü.

Sendika liderleri, hükümetin önerdiği yeni düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu savundu. Göstericiler, işçi haklarını ve emeklilik sistemini olumsuz etkilediğini belirttikleri politikalara karşı hükümete tepki gösterdi.



Protestoya katılan sosyal örgütler de bütçe kesintileri, alım gücündeki düşüş ve sosyal tahribata dikkati çekti.