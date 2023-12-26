Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Arjantin’de yaya köprüsü sel sularına kapıldı

Ajans Haberleri
  • 26.12.2023 15:55
  • Giriş: 26.12.2023 15:55
  • Güncelleme: 26.12.2023 15:55
Kaynak: İHA
Arjantin’de yaya köprüsü sel sularına kapıldı

Arjantin’in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde nehirdeki yaya köprüsü yıkıldı.

Arjantin’in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Rincon köyündeki nehir, su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı. Nehirdeki yaya köprüsü sel sularına kapıldı. O anlar amatör kameraya yansırken, 3 kişi can havliyle kaçıştı.

Olayda can kaybı ise yaşanmadı. Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgeye ekip sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 