Arjantin’i sarsan rüşvet skandalı

Dış Haberler

Arjantin’de devlet başkanı seçildiğinden beri halk düşmanı liberal politikalar uygulayan Javier Milei’nin konvoyuna saldırı düzenlendi. Ayrıca Milei hakkında rüşvet iddialarının yer aldığı bir ses kaydı ülkede şok etkisi yarattı. Milei iddiaları yalandı.

Milei, Buenos Aires eyaletinde 7 Eylül’de yapılacak yerel seçimler öncesinde düzenlediği kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı.

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısıyla karşılaştı.

Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya götürdü. Milei saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu. Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek.

İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan Milei hükümetine yakınlığıyla bilinen Ulusal Engellilik Ajansı (ANDIS) Başkanı Diego Spagnuolo’ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Arjantin Devlet Başkanı Milei ve Karina Milei’ye yönelik rüşvet suçlamaları yer alıyor.

Kayıtlarda Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği Kurumsal Yönetim Alt Sekreteri Eduardo Menem’in de ismi geçiyor.

Ses kayıtlarının basına sızmasının ardından hükümet, Spagnuolo’yu görevden aldı ve kurum üzerinde adli soruşturma başlatıldı.

Federal savcı Franco Picardi’nin talimatıyla çok sayıda ev ve ofise baskın düzenlenirken, baskınlarda yüklü miktarda nakit ele geçirildi.

Milei, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Onun (Spagnuolo) söylediği her şey yalan. Onu yargıya taşıyacağız ve yalan söylediğini kanıtlayacağız" ifadesini kullandı.

Basına göre, ses kayıtlarında Spagnuolo’nun özel bir ilaç şirketi üzerinden ayda 500 bin ila 800 bin dolar kazanç sağladığı öne sürülüyor.

Milei ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei'nin isimleri ise rüşvet şemasından bilgisi olan veya pay alan kişiler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

ARJANTİN PİYASALARI SARSILDI

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’a yakın avukat Gregorio Dalbon, söz konusu suçlamaları 1983’ten bu yana en büyük yolsuzluk skandalı olarak nitelendirdi.

Haberlerin ardından Arjantin piyasalarında dolar cinsi tahviller değer kaybetti, borsa düştü ve yerel para birimi peso zayıfladı.