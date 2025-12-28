Arka arkaya açıklanıyor: Bazı illerde eğitime hava koşulları nedeniyle ara verildi

Yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle pek çok kentte eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 29 Aralık 2025 tarihinde okullar tatil ilan edilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu. İşte şu ana kadar eğitime ara verildiği duyurulan yerler:

BOLU

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 29 Aralık 2025 Pazartesi, vilayetimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz” denildi.

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelimizin can güvenliğini riske atmamak adına alınan tedbirler kapsamında, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

VAN

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEUN) ise yarın yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyuruldu.

Meteorolojik tahminlere göre, 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kentte yarın sabah da kar, yağmur ve fırtınanın devam edeceği belirtildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.