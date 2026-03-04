Arka Sokaklar'da Kurtlar Vadisi ve Mehmet Karahanlı göndermesi

Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 742. bölümünün fragmanı yayımlandı. Epstein skandalını işleyeceği öğrenilen dizinin fragmanındaki Kurtlar Vadisi ve Mehmet Karahanlı göndermesi dikkat çekti.

Arka Sokaklar'da "Rıza Baba" karakterine can veren Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi'nde suç dünyasının baronu Mehmet Karahanlı'yı canlandırıyordu. Mehmet Karahanlı dizide "Tapınakçılar" olarak adlandırılan gizli bir örgüt tarafından öldürülmüştü. Karahanlı, öldürülmeden önce "Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim" demişti.

YILLAR SONRA BENZER SAHNE

Arka Sokaklar'ın 742. bölümünün fragmanında da benzer bir sahne yaşandı. Tıpkı Mehmet Karahanlı'nın öldürüldüğü sahnedeki gibi bir gizli toplantıyı basan Rıza Baba ve ekibine içeride suçluyu canlandıran oyuncu "Benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim" diyor.

Fragman iki diziyi de izleyen izleyiciler tarafından "Karahanlı'nın intikamı" olarak yorumlandı.