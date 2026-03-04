Arka Sokaklar'da Kurtlar Vadisi ve Mehmet Karahanlı göndermesi
Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yayımlanacak 742. bölümünün fragmanında Kurtlar Vadisi göndermesi dikkat çekti. Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine can veren Zafer Ergin'in Kurtlar Vadisi dizisindeki karakteri Mehmet Karahanlı'nın ölümüne gönderme yapıldı.
Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın 742. bölümünün fragmanı yayımlandı. Epstein skandalını işleyeceği öğrenilen dizinin fragmanındaki Kurtlar Vadisi ve Mehmet Karahanlı göndermesi dikkat çekti.
Arka Sokaklar'da "Rıza Baba" karakterine can veren Zafer Ergin, Kurtlar Vadisi'nde suç dünyasının baronu Mehmet Karahanlı'yı canlandırıyordu. Mehmet Karahanlı dizide "Tapınakçılar" olarak adlandırılan gizli bir örgüt tarafından öldürülmüştü. Karahanlı, öldürülmeden önce "Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim" demişti.
YILLAR SONRA BENZER SAHNE
Arka Sokaklar'ın 742. bölümünün fragmanında da benzer bir sahne yaşandı. Tıpkı Mehmet Karahanlı'nın öldürüldüğü sahnedeki gibi bir gizli toplantıyı basan Rıza Baba ve ekibine içeride suçluyu canlandıran oyuncu "Benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim" diyor.
Fragman iki diziyi de izleyen izleyiciler tarafından "Karahanlı'nın intikamı" olarak yorumlandı.