Arka Sokaklar final mi yapıyor?

Kanal D, oyuncularıyla yeni sezon anlaşması bile yapılan Eşref Rüya‘nın ani finalinden sonra bir flaş karar daha aldığı iddia edildi. Kanalın imza projelerinden Arka Sokaklar’ın bitirilmesine karar verildiği iddiasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre 20 yıldır cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve Türk televizyon tarihine unutulmazlar arasına adını yazdıran Arka Sokaklar için önemli bir gelişme yaşandı. Yıllardır Rıza Baba’sından Hüsnü Çoban’ına kadar hafızalara kazınan fenomen dizinin ekran macerasının sona ereceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıllardır ekranlara damga vuran yapımın final kararı, diziyle büyüyen izleyicileri üzdü.

Ancak kanal cephesinden gelen son bilgi final kararının ertelendiği yönünde oldu. Fenomen polisiye dizinin kesin devam edip etmeyeceğinin eylül ayında oluşacak koşullara göre belli olacak.