Arkadaşımız Nana’yı göndermeyeceğiz

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Azerbaycanlı Nanaxaanım Babazade, 21 Ağustos Perşembe günü çalıştığı iş yerinden 4 araçla gözaltına alınıp akşam saatlerinde Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. 3 gündür gözaltında tutulan Babazade’nin kötü muamele ve çıplak aramaya maruz bırakıldığı belirtildi.

Babazade’nin arkadaşları bugün İstanbul İl Göç İdaresi önünde buluşarak GGM’de yaşanan kötü muameleye tepki gösterdi ve Babazade’nin serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Nana’nın Azerbaycan’da hiçbir can güvenliği olmadığı vurgulandı. Geri gönderilmesi halinde, ülkesinde onu ölümle tehdit eden insanlar Nana’ya ulaşacakları kaydedilirken, “Devlet, göz göre göre hiçbir gerekçe olmadan Nana’yı ölüme göndermek istiyor ve yetmezmiş gibi bunun tehdidiyle onu kullanmaya çalışıyor” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Nana göç idaresi tarafından kaçırıldığı andan itibaren ne eşyaları ne giysileri verildi, ne de vegan yiyecek sağlandı, kasıtlı olarak aç bırakıldı. Öyle ki bildiğimiz kadarıyla dört gündür sadece bir salatalık yiyebildi! İlk gün polislerin “Buna su vermeyin” dediğini de biliyoruz. Ayrıca bugün göç idaresinin, nereden geldiği belli olmayan sivil polislerin talimatlarıyla hareket ettiğini de öğrendik. Açıkça anlıyoruz ki Nana’nın asıl alıkonma sebebi, devletin maşası olmayı reddetmesidir. Devlet, hak mücadelesi veren yoldaşlarımıza baskı kurmak için göçmen öğrencilerin yasal hakkı olan oturum izni işlemlerini koz olarak kullanıyor ve onları tehdit ediyor. Bu yöntem insanlık dışıdır ve asla kabul edilemez.”