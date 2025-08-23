Arkadaşını bıçaklayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Aksaray’da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak yaralayan şahıs, bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Bekçilere "Denetimli insanım, beni yakma" diyen şahıs, olay yerine gelen akrabasına da kafa atarak darp etti.

Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. (25) ile Hüseyin Ş. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyürken, iddiaya göre Hüseyin Ş. yanındaki bıçakla Mustafa Y.’yi yaraladı. Bıçaklamanın ardından kavga devam ederken, sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekçilerin geldiğini görünce elindeki bıçakla kaçan Hüseyin Ş., yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve zanlının yakalanma anı ise kameralara yansıdı.

Gözaltına alınmak istenen şahıs, bekçilere zorluk çıkarıp denetimli serbestlikten yararlandığını belirterek, "Denetimli insanım beni yakma" dedi. Hüseyin Ş., olay yerine gelerek kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasına da kafa atarak darp etti. Bekçi ve polislere bağırıp çağırarak direnen şahıs, güçlükle gözaltına alındı. Yaralanan Mustafa Y. ise, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.