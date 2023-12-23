Arkadaşını bıçaklayıp öldüren şahıs tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayıp öldüren şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde Hilmi Uran Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir mekanda eğlenen Sercan A. ve Ramazan Korkutata arasında bilinmeyen nedenle alkolün de etkisiyle kavga başladı. Çıkan bıçaklı kavgada 39 yaşındaki Ramazan Korkutata ile kavga ettiği arkadaşı Sercan A. yaralandı. Bacaklarına aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Ramazan Korkutata’ya ilk müdahaleyi tesadüfen bölgede bulunan sağlık çalışanı yaptı. Kemerle yaralının bacağına turnike yapan sağlık çalışanı, daha fazla kan kaybetmesini engelledi. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ramazan Korkutata, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Sercan A., adliyeye sevk edildi. Sercan A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.