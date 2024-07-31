Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü, serbest bırakıldı

Adana’da bir kişi, yeni aldığı ruhsatsız tabancasını misafirliğe gittiği arkadaşına gösterdiği sırada silah kazara ateş aldı. 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bir kişi, yeni aldığı ruhsatsız tabancasını misafirliğe gittiği arkadaşına gösterdiği sırada silah kazara ateş aldı. 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 24 Temmuz günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İsa H., arkadaşı Mehmet Yeşil’in evine ziyarete gitti. İsa H., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını arkadaşına göstermek için çıkardığı sırada silah kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun, Mehmet Yeşil’in oğlu Zekariye Yeşil’e (7) isabet etti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Zekariye, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa H. ile o sırada evde bulunan Ahmet D. ve Ömer B.’yi gözaltına aldı. İsa H.'nin emniyetteki ifadesinde silah kendisinin elindeyken ateş aldığını söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen İsa H., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.