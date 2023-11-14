Arkadaşının evinde asılı halde bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın ölümü: Odadaki sehpaya rujla yazı yazılmış

Antalya'nın Kemer ilçesinde Eslem Zehra Kızıltuna isimli kadının misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi.

Kadın 14.11.2023 16:18 Giriş: 14.11.2023 16:18

Güncelleme: 14.11.2023 16:29 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Antalya'da, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitmişti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirmişti. Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulunmuştu. SEHPANIN ÜZERİNE RUJLA YAZI YAZILMIŞ Olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekipleri, Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi.