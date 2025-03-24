Arkadaşları Can Atalay’ın doğum gününü kutladı

Haber Merkezi

Ailesi ve dostları, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hatay milletvekili Can Atalay’ın doğum gününi kutladı. Atalay’ın ailesi ve dostları Maçka Parkı’nda bir araya gelerek “Gençlerin önümüze düştüğü ve karanlığı elleriyle yırtmaya çalıştığı, yine yan yana durmayı başardığımız bu günlerde hepimiz omzunu yanımızda hissediyoruz” diye seslendi.

Gezi Direnişi davasına yönelik yargılamada 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay, altı hak savunucusuyla birlikte 25 Nisan 2022’de tutuklanmıştı. Can Atalay 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçildi.

Atalay, AYM kararlarına rağmen tahliye edilmedi.