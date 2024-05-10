Arkadaşları Grammeşin’i andı

Haber Merkezi

Bundan tam 9 yıl önce İstanbul Kadıköy’de kadına yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen ÖDP ve Eğitim Sen Üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin öldürüldüğü yerde anıldı. SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde bir araya gelen Grammeşin’in arkadaşları ve dostları katledildiği sokağa yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada yapılan açıklamada, “Bahadır’ı aramızdan alan karanlığa karşı 9’uncu yılda yine onun düştüğü yerdeyiz. Unutmadık, affetmeyeceğiz. Bahadır’ın katillerinden hesabını soracağız. Onun dediği gibi cümle zulmün karşısında gülümseyeceğiz. Düşlerinin peşindeyiz Baho!” denildi.