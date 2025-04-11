Arkadaşları için eylem

Tamara Öykü BAYAR

Kadıköy’deki öğrenci buluşmasında taşınan dövizler gerekçe gösterilerek tutuklanan öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde öğrenciler eylem düzenlendi. Öğrenciler, basın açıklamasıyla hem tutuklu arkadaşlarının yanında olduklarını belirtti hem de üniversite gençliğine yönelen baskı politikalarına karşı kararlı duruşlarını vurguladı

Öğrenciler, "Korku duvarını yıktık, yolumuz ‘ana rahimlerine el atamayacağınıza göre bizi assanız da bu mücadele devam edecek’ diyen Hüseyinlerin yolu. Biz sizden korkmuyoruz ama sizin bizden korktuğunuzu çok iyi biliyoruz“ dedi. Öğrenciler, işgal ettikleri espressolab şubesinin önünde boykot kafe kurdular. Çay demleyen öğrenciler dans edip şarkılar söylediler.



